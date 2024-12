Upea näky Lappeenrannassa – SaiPa teki temput TV-ottelussa

Jääkiekon SM-liigassa SaiPa isännöi lauantain kierroksen TV-ottelussa (Sub) Kiekko-Espoota.

Vastakkain on kaksi Liigan alkukauden sensaatiojoukkuetta. Illan isäntä SaiPa on ehtinyt jopa johtaa koko sarjaa, kun taas täksi kaudeksi Liigaan nostettu Kiekko-Espoo on pyörinyt aivan kärjen tuntumassa.

Kiekko-Espoo aloitti lauantain pelin terävästi, kun se siirtyi ajassa 1.54 johtoon. Asialla oli loistavaa Liigan tulokaskauttaan pelaava Arttu Tuomaala.

SaiPa kömpi tasoihin ajassa 5.22. 1–1-maalista vastasi Juuso Heikkilä.

Ei siinä vielä kaikki.

SaiPa teki temput, kun se nousi avauserän sisällä tappioasemasta johtoon. SaiPan illan toinen syntyi ajassa 17.38. Tällä kertaa maaliverkkoja heilutti Roni Karvinen.

Video Karvisen osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Lappeenrannasta välitetään nyt hienoa kuvaa, sillä Kisapuiston halli on aivan loppuunmyyty.