Unkarissa äänestetään paikallisvaaleissa – oppositiopuolueiden johto haluaa Budapestin pormestarikisaan Istanbulin kaltaisen lopputuloksen

Pääkaupungissa Budapestissa "kapinaliikkeen" keulakuva on 44-vuotias Gergely Karácsony, joka voitti oppositiopuolueiden järjestämän esivalinnan yhteisestä pormestariehdokkaasta. Karacsonyn tavoitteena on päihittää Budapestin istuva pormestari István Tarlós, jolla on pääministeri Viktor Orbánin tuki.