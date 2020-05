Unkari kutsuu Suomen ja muiden pohjoismaiden suurlähettiläät puhutteluun – taustalla Haavistonkin allekirjoittama kirje

Uutistoimisto NTB:n mukaan ainakin Norjan suurlähettiläs on kutsuttu puhuteltavaksi maanantaina iltapäivällä.

Syynä on pohjoismaisten ulkoministerien yhdessä Euroopan neuvostolle lähettämä kirje, jossa tuodaan esiin maiden huoli koronakriisin varjolla käyttöön otetuista poikkeustoimista.

Kirjeen otsikkona on: Oikeusvaltioperiaatteen on oltava etusijalla hätätilassakin.