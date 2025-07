Yhdysvaltalainen lentokoneyhtiö käski kaikkia koneitaan pysymään maassa

Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Alaska Airlines on käskenyt koneitaan pysymään maassa teknisen ongelman takia.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto (FAA) ilmoitti sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että lentoyhtiö oli pyytänyt maasulkua koneilleen.

Alaska Airlines ilmoittaa viestipalvelu X:ssä, että taustalla on it-katkos, joka vaikuttaa lentoyhtiön toimintaan. Lentoyhtiön mukaan kyse on väliaikaisesta toimesta, kunnes ongelma on ohi.

Lisäksi saman yhtiön omistaman Horizon Airin lennot keskeytetään toistaiseksi.

Viime vuonna Boeing 737 Max 9 -koneen oven tulppaosa räjähti Alaska Airlinesin lennolla. Kaikki koneessa olleet selvisivät tapauksesta, mutta FAA käski silloin useita Boeingin 737-9-koneita pysymään maassa.

Alaska Airlinesin nettisivuilla sanotaan, että lentoyhtiö operoi yli kahtasataa Boeingin konetta. Horizon Air lentää sivun mukaan Embraerin valmistamilla koneilla.

