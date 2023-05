UMK-tähti Lxandra teki huippudiilin – sai omat kappaleensa hittisarja Greyn anatomiaan

Käärijä eli Jere Pöyhönen ei ole suinkaan ainoa tämän vuoden UMK-kisasta huippumenestykseen noussut artisti. Myös laulaja ja lauluntekijä Lxandra, joka osallistui Uuden musiikin kilpailuun 2023 kappaleella Something to Lose, on kovassa kansainvälisessä nosteessa.

Kalifornian auringon alla parhaillaankin työskentelevä Lxandra eli Alexandra Lehti on vastikään noteerattu isosti Enkelten kaupungissa: hän on saanut kaksi uunituoretta kappalettaan amerikkalaiseen hittisarjaan Greyn anatomia.

Kuuntele ote kappaleesta Let it be hope.

Ensimmäinen kappale, Let it be hope -balladi julkaistiin sarjan 19. kauden seitsemännessä jaksossa muutama viikko sitten, ja toinen selvästi dramaattisempi kappale The Elephant julkaistiin sarjassa viime torstaina.

– Tuntuu tosi kivalta, kun omia kappaleita saa tällaiseen ison profiilin sarjaan. Greyn anatomialla on isot katsojaluvut, joten on mahtavaa, että biisini on tällaisessa sarjassa, jolla on myös iso yleisö, Lxandra kertoo MTV Uutisille puhelimitse Los Angelesista.

– Olen itsekin katsonut sarjaa nuorena, joten olen iloinen, että kappaleeni päätyivät juuri tähän sarjaan.

Millainen kappaleen sitten pitää olla, että se pääsee mukaan hittisarjaan?

– Kappaleen tunnelma on kaikkein tärkein asia, ja sen pidän aina mielessä, kun teen kappaleita televisioon tai elokuviin – niihin halutaan suuria tunteita. Musiikki on hyvin vahva taiteen muoto.

Lxandra korostaa, että hänestä on hienoa saada oma kappale juuri sellaiseen tv-kohtaukseen, joka koskettaa ihmisiä ja herättää tunteita. Sellaisista kohtauksista on Greyn anatomiassakin kyse.

– Tiedän sen verran, että kummatkin kappaleet ovat mukana isossa ja tärkeässä kohtauksessa. Tällaiset tunnepitoiset kohtaukset ovat katsojille merkityksellisiä ja tunteet universaaleja – monet voivat samaistua niihin.

Hänen toiveenaan on saada kappaleidensa avulla maailmasta vähän vähemmän pimeä paikka.

– Pohdin kappaleissani paljon sitä, miten löytää se hyvä ja toivo kaiken pimeyden keskellä.

Vuosien työ palkitaan

Lxandra on tehnyt jo vuosia töitä musiikkialan huippuammattilaisten kanssa ulkomailla – ensin Berliinissä, sitten Los Angelesissa. Hänen kappaleitaan on kuultu jo useamman vuoden ajan kansainvälisissä tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Viimeisen vuoden ajan aika ajoin Yhdysvalloissa työskennellyt Lxandra sanoo, että hänen päätyönsä on nykyään nimenomaan biisien kirjoittaminen tv-sarjoihin.

– Kirjoitan biisejä sillä ajatuksella, että ne päätyvät tv-sarjoihin. Teen nykyään yhteistyötä erään paikallisen kustantajan kanssa, ja ihmiset alkavat tuntea täällä musiikkiani.

Lxandran kappaleet ovat usein akustisia, eli pääpaino on Lxandran äänessä sekä pianomusiikissa. Ei ole kuitenkaan sattumaa, että Lxandran musiikki tunnetaan tv-alalla.

– Kävin jo vuonna 2018 silloisen levy-yhtiöni alaisuudessa esiintymässä akustisena isoilla tv-studioilla, kuten NBC:llä ja ABC:llä. Monet muistavat minut varmaankin niiltä ajoilta, Lxandra kertoo.

– On pitkän työn tulosta, että musiikkini tunnetaan täällä. Se on vaatinut sitä, että olen paljon täällä Losissa ja että teen paljon töitä. Toki tärkein asia on musiikkini: se puhuu puolestaan. Minkäänlaiset kontaktit eivät auta, jos biisit eivät ole hyviä.

Omien biisien synkkaaminen tv-ohjelmiin on Yhdysvalloissa valtava bisnes, jossa liikkuu Lxandran mukaan myös isot rahat. Siksi työ on kannattavaa ja palkitsevaa sekä taloudellisesti että oman uran edistämisen kannalta.

– Ilahduin, kun huomasin, että tämä musa, jota itse teen, on juuri sellaista, mikä sopii tv-ohjelmiin. Sync-bisneksessä liikkuu myös paremmat rahat kuin kappaleiden striimauksissa, ja tv-ohjelmien kautta ihmiset myös löytävät musiikkini, Lxandra sanoo.

– Saan julkaista ohjelmiin tekemiäni biisejä myös oman artistiprojektini alla – se on jopa suotavaa.

Omakustannekappale löi läpi

Hänen omakustannekappaleensa Hush Hush Baby päätyi alkuun saksalaisen Saturn Electronicsin mainokseen jo vuonna 2017, sittemmin sama kappale on synkronoitu Yhdysvalloissa muun muassa Jonas Brothers: Chasing Happiness -dokumenttielokuvan traileriin, NBC-kanavan The Village -sarjaan sekä Downy Infusionin tv-kampanjaan.

– Tein kyseisen Hush Hush Baby -kappaleen alunperin äidilleni syntymäpäivälahjaksi, ja yhtäkkiä se on ollut vaikka missä.

Vuonna 2018 julkaistua Dig Deep -kappaletta on kuultu Netflix-elokuvassa Caught By A Wave, ABC-kanavan sarjassa For The People, Universalin televisiosarjassa The Bold Type sekä Saksan MTV-kanavan tv-kampanjassa.



Flicker-kappale on päässyt MTV-sarjaan Catfish ja Too Young to Grow Old -kappale on kuultu Marvel-sarjassa Runaways.

Lxandran esikoisalbumi Careful What I Dream Of julkaistiin kesäkuussa 2021, ja laulaja palkittiin tammikuussa 2019 tulokasmusiikkipalkinto Music Moves Europe Talent Awardilla pop-kategoriassa.

Silti monet suomalaiset muistavat Lxandran vasta UMK-kilpailusta.

– Olen varmaankin maailman musiikkipiireissä tunnetumpi, sillä teen enemmän töitä ulkomailla kuin Suomessa, Lxandra naurahtaa.

– UMK oli kaiken kaikkiaan hieno kokemus, josta sain tärkeää kokemusta ja opin artistina paljon.

Lxandra muutti 19-vuotiaana vuonna 2016 Helsingistä Berliiniin, jossa hän solmi levytyssopimuksen Saksan Universal Musicin alaisuudessa toimivan Vertigo-levymerkin kanssa sekä yhdysvaltalaisen Island Recordsin kanssa vuonna 2017.