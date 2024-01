UMK-artistit vuotivat jälleen etukäteen nettiin – Töllötuomareilta sataa kritiikkiä: "Yle, nyt skarpatkaa"

Kaksikko pohtii, että tämä on markkinointikikka ja huono sellainen. Töllötuomarit kertovat, kuinka medioilla on tarkat embargot julkaisujen suhteen.

– Meille kerrotaan, että on tosi tarkkaa ja Ylellä itse sössitään tämä. Ei enää tällaista markkinointikikkaa, tämä on nyt nähty – jos tämä on sellainen. Tästä on tullut tosi paljon kritiikkiä, Utula jatkaa.