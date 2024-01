Uutisankkuri lataa suorat sanat UMK-kappaleista – Töllötuomarit hämmentyivät voittajasuosikista

Uuden Musiikin Kilpailussa on mukana tänä vuonna Cyan Kicks, Sexmane , Sara Siipola , Jesse Markin , Windows95man, Sini Sabotage sekä Mikael Gabriel ja Nublu. Kaikkien kappaleet on nyt julkaistu ja ne kuullaan livenä UMK-finaalissa Tampereen Nokia Arenalla 10. helmikuuta.

Töllötuomareiden eli MTV:n toimittajakaksikon Katja Lintusen ja Katri Utulan vieraana on juontaja ja uutisankkuri Jesse Kamras, joka on seurannut aktiivisesti Euroviisuja jo vuosia. Kolmikko käy läpi tämän vuoden UMK-kappaleet ja kertovat lopuksi arvioinsa, kenet he lähettäisivät Euroviisuihin. Katso yllä olevalta videolta.