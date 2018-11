Ulkoministeri Soini: Venäjän Suomen-suurlähettiläs on pyydetty keskusteluihin gps-häirinnän takia

– Ensin katsomme keskustelun tuloksen, jonka valtiosihteeri Matti Anttonen raportoi valtiojohdolle. Sitten katsotaan, mitä siinä on käynyt ilmi. Tämä on nyt se diplomaattinen kanava, jota pitkin edetään, Soini sanoo STT:lle matkaltaan Yhdysvalloista.

– Tämä gps-asia on huomattu myös täällä. Se tuli esille tuolla kongressissakin, kun tapasin senaattoreita. Kyllä tämä on asia, joka heitä kiinnostaa Suomea ja Norjaa koskien.

Soini ei halunnut tarkentaa, miten Suomi on todentanut Naton sotaharjoituksen aikana tapahtuneen gps-signaalin häiritsemisen tulleen Venäjältä.

– Meille häiriön lähde on ilmeinen, ja Norjalla on sama kokemus.

– On selvää, että tällaisia häiriöitä ei saa aiheuttaa, ja siksi otamme nämä asiat aina erikseen. Kun tulee reagoinnin ja keskustelun paikka, ne keskustelut käydään, mutta ei julkisuuden kautta.

Puolustusministeri lyhytsanainen



– Siksi on syytä selvittää tämä asia, Niinistö vastasi medialle.

UM: Diplomaattisuhteet toimivat



– Tästä ei nyt sen tarkempaa sanottavaa ole, mutta toki meillä on erittäin hyvin toimivat diplomaattisuhteet eli ulkoministeriöiden välillä normaalia, jatkuvaa vuorovaikutusta. Tämä on se diplomaattikanava, jossa tällaisia asioita normaalistikin hoidetaan, kertoi turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Sari Rautio STT:lle torstai-iltana.

– Tässä on useammallakin taholla asiantuntemusta. Monet viranomaistahot selvittävät.

Vanhanen: Tärkeää reagoida



Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun gps-signaalia on häiritty ainakaan näin laajassa mittakaavassa ja kaikkien tieten.

– Ensimmäisellä kerralla on erittäin tärkeää, että reagoidaan myös nyt Venäjän suuntaan, kun on arvioitu, että se on tekijä, Vanhanen sanoi STT:lle torstai-iltana.