Soini GPS-häirintäpuhuttelusta: Meillä ei ole syytä salailla mitään

– Meillä on selkeä käsitys että tämä häirintä on tullut Venäjän puolelta, ja olemme vaatineet tähän vastausta, Soini lisäsi.

Soinin mukaan asiasta on haluttu kertoa avoimesti. Myös Norja on reagoinut GPS-häirintäepäilyihin ja syyttänyt hyvin suorasukaisesti Venäjää. Venäjä on kiistänyt epäilyt. Mm. Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov on sanonut, ettei häirinnästä ole esitetty todisteita.

– Ei meillä ole mitään syytä salailla mitään eikä me salata mitään, ja me myös sanomme, jos suunta on selvillä, minnepäin asia suunnataan jotta saadaan vastauksia. Kuitenkin suomalainen tapa tällaisena nopean median aikakautena on se, että otetaan ensin selvää mitä on tapahtunut ja todennetaan ja verifioidaan se, ennen kuin mennään laukomaan asioita sellaiselta pohjalta että tarvitsee sitten pakitella. Nyt ei ole tarve, Soini kuvaili.