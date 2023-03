Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta pitää luopua – enemmistö MTV:n vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista on tätä mieltä

Työperäinen mahanmuutto onkin yksi keskeisimpiä asioita seuraavan hallituksen pöydällä. Suomen syntyvyys on heikolla tasolla ja tämä tarkoittaa, että väki vanhenee ja vähenee.

– Nyt meillä on todella suuri kysyntä asiantuntijoille. Mutta meillä on myös rakennusalalla ja majoitus- ja ravitsemusalalla paljoin työpaikkoja avoinna. Tarvetta on myös prosessi- ja metalliteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Kausityöntekijöitä tarvitaan paljon, luetteli Pylkkänen MTV Uutisille.