Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää

Ukrainassa on tänään maan 33. itsenäisyyspäivä ja kolmas itsenäisyyspäivä, jota vietetään Venäjän laajan hyökkäyssodan keskellä. Venäjän vuoden 2022 helmikuussa käynnistämän laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisesta tulee samalla kuluneeksi kaksi ja puoli vuotta.



Pääkaupungissa Kiovassa järjestetään ensimmäistä kertaa sitten hyökkäyssodan alkamisen muun muassa itsenäisyyttä juhliva taidetapahtuma itsenäisyysviikolla.



Ilmaiskujen uhka varjostaa itsenäisyyspäivää tänäkin vuonna. Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö varoitti aiemmin tällä viikolla, että Venäjän lennokki- ja ohjusiskujen riski on koholla ympäri Ukrainaa itsenäisyyspäivän vuoksi.



Ukrainan itsenäisyyspäivää juhlitaan ja kunnioitetaan myös Ukrainan ulkopuolella. Erilaisia Ukrainan itsenäisyyttä juhlistavia tapahtumia on ilmoitettu yli 200 ympäri maailman. Useilla kansainvälisillä lentokentillä, myös Helsinki–Vantaalla, lentokentän näytöissä toistetaan ihmisten solidaarisuuden osoituksia Ukrainalle ja ukrainalaisille.



Suomessa Ukrainan itsenäisyyspäivää muistetaan virallisesti liputuksella Senaatintorilla ja ulkoministeriön Merikasarmilla. Ulkoministeriön rakennus myös valaistaan lauantai-iltana Ukrainan lipun värein sinikeltaiseksi.