Ukrainan sota on synnyttänyt kymmeniä rahankeräyksiä – joukossa on myös huijareita: "Katastrofitilanteisiin liittyy aina myös epärehellistä toimintaa"

Ukrainan sota on jatkunut kolme viikkoa ja ihmiset myös Suomessa haluavat auttaa ukrainalaisia. Erilaisia rahankeräyksiä on pistetty pystyyn vauhdilla ja sosiaalisessa mediassa leviää erilaisia pyyntöjä osallistua keräyksiin. Todennäköisesti rahankerääjien joukossa on myös huijareita.