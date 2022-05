Ukrainan sota on lisännyt vesikauhun leviämisen vaaraa

Rescue-koirilla tarkoitetaan esimerkiksi lemmikeiksi pelastettuja kulkukoiria. Ukrainalaisia kulkukoiria on viety läheisiin eurooppalaisiin maihin suojaan sodalta, kertoo aluehallintovirasto. Ukrainassa rabiestilanne on huono.

Jo nyt Suomeen tuotavat rescue-koirat on pitänyt rokottaa rabieksen varalta, ja niiden on odotettava lähtömaassa kuukauden. Rokotus ei kuitenkaan poista tautia, jos eläin on saanut tartunnan ennen sitä.