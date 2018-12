Romaniasta tuotu koira puri raskaana olevaa naista kasvoihin Helsingissä – vesikauhuepäilyjen määrä noussut: "Tapauksia on ollut ihan liikaa"

– Näitä tapauksia on ollut ihan liikaa, ja ne ovat aina hyvin haastavia, Haikka huokaa.

Eläinlääkäri: Koiria ei pitäisi tuoda rabiesalueilta lainkaan

Esimerkiksi Venäjällä tai Romaniassa, joissa tautia yhä esiintyy, koirien rokotustiedot saattavat olla epämääräisiä tai kokonaan paikkaansapitämättömiä. Haikan tiedossa on useita tapauksia, joissa Suomeen ulkomailta tuodulla koiralla on ollut papereiden mukaan rabiesrokote. Testeistä on käynyt ilmi, ettei rokotetta oltu tosiasiassa annettu.