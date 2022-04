Ukraina: Venäjä haluaa "tehdä lopun" koko Donbassin alueesta – Mariupolissa yli 100 000 siviiliä nälänhädän partaalla ilman vettä ja sähköä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää halusta tuhota koko Donbassin alue Itä-Ukrainassa. Samanlaisia syytöksiä Ukrainan päättäjät ovat esittäneet satamakaupunki Mariupolista.

Ukraina on vannonut puolustavansa Mariupolia. Sunnuntaina Venäjä ilmoitti, että jäljellä olevien ukrainalaisjoukkojen on laskettava aseensa ja antauduttava Mariupolissa, mutta näin ei tapahtunut.

Mariupolista on tullut symboli Ukrainan vimmaiselle vastustukselle Venäjän hyökättyä maahan helmikuun 24. päivänä.

Siviilien tilanne edelleen katastrofaalinen

Venäjän iskut ovat jatkuneet myös muualla maassa, ja hyökkääjä on tehnyt ilmaiskuja esimerkiksi pääkaupunki Kiovan alueella sijaitseviin sotatarviketehtaisiin. Monissa iskuissa eri puolilta maata on raportoitu kuolonuhreista ja haavoittuneista.

YK:n ruokaohjelma WFP on sanonut, että yli 100 000 siviiliä Mariupolissa on nälänhädän partaalla eikä vettä ja lämmitystä ole. Siviilien tilannetta kaupungissa on useaan otteeseen kuvailtu katastrofaaliseksi, ja Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet dokumentoivansa todisteita Venäjän epäillyistä sotarikoksista kaupungissa Haagiin toimitettavaksi.