EU-johtaja vaati Putinilta välitöntä humanitaarista pääsyä Mariupoliin – Putin syytti Ukrainaa siitä, ettei se salli joukkojensa antautuvan

YK dokumentoinut siviilien laittomia surmia Butshassa

YK ilmoitti tänään, että se on dokumentoinut noin 50 siviilin laittomat surmaamiset Ukrainan Butshassa. Näihin surmiin lukeutuu ilman oikeudenkäyntiä tehtyjä teloituksia, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto lisäsi.

YK-tiedottaja Ravina Shamdasani kertoi todetun, että Venäjän asevoimat ovat pommittaneet umpimähkäisesti asuttuja alueita tappaen siviilejä. Lisäksi Venäjä on tuhonnut sairaaloita, kouluja ja muuta siviili-infrastruktuuria.

Venäjä on syyttänyt Ukrainan joukkoja Butshan surmien lavastamisesta.

Venäjän armeijan mukaan tavoitteena valloittaa Donbassin alue sekä eteläinen Ukraina

Venäjän armeijan johdosta on määritelty maan tavoitteita Ukrainassa. Kenraalimajuri Rustam Minnekaevin mukaan Venäjän asevoimien tavoitteena on niin kutsutun sotilasoperaation toisessa vaiheessa valloittaa Itä-Ukrainan Donbassin alue sekä eteläinen Ukraina.

Venäläisten uutistoimistojen lainaama Venäjän keskisen sotilasalueen varakomentaja tarkensi, että tarkoituksena on maakäytävän luominen Krimin niemimaalta sekä Itä-Ukrainaan että länteen Venäjän tukemalle Transnistrian separatistialueelle Moldovassa.

Krimin ja Transnistrian välillä sijaitsee muun muassa Odessan kaupunki, joka on yhä täysin Ukrainan hallussa.

Siviilit saatetaan ministeriön mukaan Ukrainan tai Venäjän kontrolloimille alueille sen mukaan kuin he haluavat. Antautuneille ukrainalaissotilaille "taataan" henkiin jääminen, ministeriö sanoo.

Myös Biden epäilee väitettä Mariupolin nujertamisesta

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan on kyseenalaista, onko Venäjä saanut Mariupolin hallintaansa. Bidenin mukaan ei ole todisteita siitä, että Mariupol "olisi kaatunut kokonaan".

Joukkohaudoissa Manhushissa tuhansia?

Kuvat ottaneen yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiö Maxarin mukaan hautojen määrä on lisääntynyt paikalla maaliskuun puolestavälistä lähtien. BBC ei ole pystynyt vahvistamaan kuvia.

Mariupolin kaupunginvaltuusto on arvioinut Telegram-viestipalvelussa, että Manhushin joukkohaudoissa voi olla jopa 3 000–9 000 siviilin ruumiit, kertoo Ukrainan uutistoimisto Ukrinform.

Evakuoinnit keskeytyksissä

Ukraina ei evakuoi siviilejä sodan alta tänään perjantaina. Evakuointi estyy, koska tilanne maanteillä on liian vaarallinen, tiedotti Ukrainan korkea virkamies.

Yli 15 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua

YK:n Ukrainan kriisikoordinaattori varoittaa, että 15,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee Ukrainassa kipeästi humanitaarista apua. Siviili-infrastruktuurin tuhoutuminen on tehnyt miljoonien elämän sietämättömäksi, Amin Awad sanoi lehdistötilaisuudessa Lvivissä Länsi-Ukrainassa. YK myös tiedotti asiasta nettisivuillaan.

Ukrainassa ihmisten on ollut vaikea saada esimerkiksi puhdasta vettä, koska vesihuolto on monin paikoin katkennut.

Awad lisäsi, että Ukrainassa humanitaarisen avun parissa työskentelevillä on erittäin suuria vaikeuksia päivittäisessä työssään.

Yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut sotaa maan rajojen ulkopuolelle, ja Ukrainassa on nyt yli seitsemän miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Tämä merkitsee, että joka neljäs ukrainalainen on joutunut jättämään kotinsa.