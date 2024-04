Ukraina tuhosi ensi kertaa Tu-22-pommikoneen – Ilmavoimien ex-komentaja analysoi tuhovideon MTV:lle: "Harvinaista herkkua"

Venäjän puolustusministeriön mukaan Tu-22 putosi "teknisen vian" vuoksi sen palatessa taistelutehtävältä. Venäjä on aikaisemminkin löytänyt vaihtoehtoisia selityksiä sotilaskoneidensa putoamisille, jos Ukraina on väittänyt ampuneensa sellaisen alas.

Kyiv Postin mukaan venäläismedia on kertonut yhden miehistönjäsenen kuolleen ja yhden olevan edelleen kateissa. Kaksi on tiettävästi viety sairaalaan.

"Arvokas maali"

Tupolev Tu-22 on supersooninen pitkän kantaman pommikone, jonka eri versioita on valmistettu vuodesta 1967 lähtien. Pommikone voidaan aseistaa runsaalla määrällä erilaisia ohjuksia, pommeja ja merimiinoja.

Puolustusvoimien ja Ilmavoimien ex-komentajan Jarmo Lindbergin mukaan kyseisen pommikoneen alas ampuminen on "harvinaista herkkua". Lindberg on nykyään kokoomuksen kansanedustaja.

Lindberg kuvailee Tu-22-pommikonetta "raskaan sarjan työjuhdaksi", jolla on pitkä lentomatka ja erittäin raskas kuorma. Venäjä on käyttänyt niitä Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassaan esimerkiksi risteilyohjusten laukaisuun.

Pommikoneen putoamisesta on julkaistu video, jossa väitetysti näkyy, miten Tu-22 putoaa lattakierteessä maata kohti. Helsingin Sanomien faktantarkistajan mukaan videolla näkyvä kone on Tu-22.

– Videosta näkee, että pommikoneen pyrstön toisesta moottorista tulee liekki. On oletettavaa, että kone on menettänyt toisen korkeusvakaajansa ja se on saattanut johtaa lattakierteeseen, Lindberg arvioi MTV Uutisille puhelimitse.

Lindbergin mukaan on kiinnostavaa, että Venäjä on tuonut pommikoneen Ukrainan ilmatorjuntakyvyn ulottuville.

– Venäjä on ottanut riskin, kun niin arvokas maali. Kysymys on, mikä on ollut Venäjän riskiarvio, jos vahvistuu, että Ukrainan ilmatorjunta on ampunut koneen alas, Lindberg sanoo.