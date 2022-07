Ukraina toivoi USA:lta sataa HIMARSia – nyt toiveeseen vastataan satojen miljoonien asepaketilla: "Tulemme tukemaan Ukrainaa niin pitkään kuin tarvitsee"

Ghost on niin sanottu itsemurhadrone, joka räjähtää osuttuaan kohteeseensa.

– Venäjä on tehnyt tappavia iskuja eri puolille maata, ostoskeskuksista asuintaloihin, tappaen viattomia ukrainalaisia siviilejä. Näiden raakuuksien keskellä presidentti on tehnyt selväksi, että me tulemme tukemaan Ukrainan hallintoa ja kansaa niin pitkään kuin tarvitsee, sanoi Valkoisen talon edustaja John Kirby.