Ukraina tehnyt "massahyökkäyksen" Venäjälle

Öljyjalostamossa Länsi-Venäjällä kerrotaan syttyneen tulipalo.

Venäjä väittää torjuneensa 121 Ukrainan lähettämää droonia torstain ja perjantain välisenä yönä.

Drooneja torjuttiin yhteensä 13 Venäjän alueella, mukaan lukien Moskovassa ja sen lähialueilla, sanoo Venäjän puolustusministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäjän väiteitä ei ole vahvistettu, eikä Ukraina ole yön tapahtumia kommentoinut.

Jos väite yli sadasta torjutusta ukrainalaisdroonista pitää paikkansa, on kyse suuresta ilmahyökkäyksestä. Ukrainalaismedia Kyiv Indepent kuvailee iskua "massahyökkäykseksi".

Ukrainan drooni Donetskin alueella viime heinäkuussa.STELLA Pictures / ddp

Reuters on julkaissut jutun alussa olevat videot Länsi-Venäjällä sijaitsevasta Rjazanin öljyjalostamosta, jossa kerrotaan syttyneen tulipalo droonihyökkäyksen seurauksena. Videoiden kuvauspaikka on vahvistettu, mutta kuvausaika ei ole tiedossa.

Venäläisen Telegram-kanava Bazan mukaan ainakin kymmenen droonia ammuttiin alas öljyjalostamon alueella.

Venäjän puolustusministeriö ei kertonut droonihyökkäyksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Venäjä kommentoi virallisesti vain harvakseltaan Ukrainan ilmahyökkäysten mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Poikkeuksiakin on nähty, joskin tuolloin kyse on ollut usein siitä, että Venäjä on samassa yhteydessä syyttänyt Ukrainan käyttäneen onnistuneisiin iskuihinsa länneltä saamiaan aseita.

Näillä väitteillä on ollut selkeä propagandatarkoitus, sillä Kreml katsoo vähintään julkisessa viestinnässään Venäjän sotivan Ukrainassa puolustusliitto Natoa vastaan.

Ilmaiskut lisääntyneet

Ukraina on lisännyt viime aikoina ilmahyökkäyksiään Venäjälle. Esimerkiksi 14. tammikuuta uutisoitiin yli 200 droonin hyökkäyksestä eri puolille Venäjää.

Ukrainan ilmaiskut ovat sodan aikana kohdistuneet suurelta osin Venäjän öljyntuotantoon ja toisaalta sen kykyyn tehdä omia ilmahyökkäyksiä.

Viime vuonna Venäjän ilmahyökkäysten määrä Ukrainan sotilas- ja siviilikohteita vastaan kasvoi ja samalla niistä tuli myös tuhoisempia johtuen pitkälti Ukrainan ilmatorjunnan heikentymisestä.

Venäjän puolustusministeriön ilmoitusten mukaan maan ilmapuolustus pudotti viime vuoden aikana yhteensä 7 300 droonia Venäjällä, maan uutistoimisto Tass laskee. Venäjän väitteitä alas ammuttujen droonien määrää ei ole vahvistettu.

Yksi neljäsosa näistä droonihyökkäyksistä kohdistui Tassin mukaan Belgorodin alueelle, joka sijaitsee Ukrainan Harkovan pohjoispuolella.