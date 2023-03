Ukraina sanoo tuhonneensa venäläisen kranaatinheittimen Bahmutissa – video näyttää räjähdyksiä asuinrakennusten keskellä

Dronella kuvatussa videossa näkyy räjähdyksiä pahoin vaurioituneiden asuinrakennusten keskellä. Uutistoimisto Reuters on pystynyt satelliittikuvien perusteella varmentamaan sen, että video on Bahmutista, mutta ei ole kyennyt vahvistamaan ukrainalaisten väitteitä kranaatinheittimen tuhoamisesta.

Bahmutin kaupungista on taisteltu jo kuukausia. Ukrainan armeija sanoi Reutersin mukaan lauantaina, että ukrainalaisjoukot ovat kyenneet pitämään venäläisjoukot kaupungin ulkopuolella, mikä on mahdollistanut sen, että kaupunkia puolustaville ukrainalaisille on voitu toimittaa ampumatarvikkeita, ruokaa, varusteita ja lääkkeitä.