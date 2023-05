Bahmutin kaupunki on pommitettu raunioksi – video näyttää täydellisen tuhon

Ukrainalaisen Sons of Thunder -ilmatiedusteluyksikön kuvaamilla videoilla näkyy miten Bahmutin kaupunki on käytännössä pommitettu maan tasalle. Tuhottujen kerrostalojen ja muiden rakennusten keskeltä kaupungin ylle nousee useista kohdin myös tummaa savua.

Bahmutin kaupungista on taisteltu verisesti jo pitkään. Tällä hetkellä suurin osa rauniokaupungista on venäläisjoukkojen hallussa.

Uutistoimisto Reuters on kyennyt vahvistamaan, että videot on kuvattu Bahmutissa, mutta ei ole pystynyt varmistamaan kuvauspäivää. Sons of Thunder on julkaissut videot 7. toukokuuta.