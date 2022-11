Ukraina raivaa Hersonin miinapeltoja "meteorilla", jonka salaisuus piilee paineaallossa – Venäjällä vastaavalle koneelle päinvastainen tarkoitus

Hersonin peltoja on miinoitettu sodan aikana perusteellisesti Venäjän toimesta.

Mielenkiintoista on, että UR-77-ajoneuvoa on käytetty miinojen raivaamiseksi lisäksi myös Venäjän hyökkäystarkoituksissa. UR-77-ajoneuvoja on nähty Venäjän käytössä useissa kaupunkialueilla käydyissä yhteenotoissa.