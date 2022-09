Ukraina julkaisi videon iranilaisesta "kamikaze-lennokista", jonka se ampui alas Mustallamerellä

Maan ilmavoimat julkaisi videon, jolla mereen ammuttu lennokki sen mukaan näkyy. Voit katsoa videon artikkelin alusta. Kyse on Ukrainan mukaan iranilaisista miehittämättömistä ilma-aluksista.

Ukraina syyttää Irania "yhteistyöstä paholaisen kanssa"

Fars Media Corporation / Wikipedia / CC BY 4.0

Fars Media Corporation / Wikipedia / CC BY 4.0

Myös Yhdysvallat on syyttänyt Irania lennokkien lähettämisestä, minkä Iran itse kiistää. Venäjä on raportoidusti käyttänyt myös iranilaisia Shahed-136-lennokkeja Ukrainassa.

Kyse on Wall Street Journalin mukaan ensimmäisestä kerrasta sodan aikana, kun toinen valtio on toimittanut näin laajasti asekalustoa Venäjälle. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun kyseisiä lennokkeja käytetään Lähi-Idän ulkopuolella.