Ukraina julkaisi videon Andriivkan taisteluista – paljastaa järkyttävän näyn

Ukrainan 3. rynnäkköprikaati julkaisi lauantaina videokuvaa, joka on sen mukaan kuvattu sotilaan näkökulmasta Andriivkan taisteluista.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt Ukrainan väitteen Andriivkan kylän takaisinvaltaamisesta.

Ukrainan vastahyökkäys on edennyt hitaasti, ja syksyn mukanaan tuoma sateinen sää hidastanee taisteluja entisestään.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin mukaan Andriivkan takaisinvaltaus tarjoaa mahdollisuuden läpimurtoon Bahmutin eteläpuolella, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo.