Ukraina-jännitteet kiristyvät: Bidenille ja Putinille kaavaillaan videotapaamista

Presidenttien asialistalla olisi kiristynyt tilanne Ukrainassa. Venäjä on keskittänyt viime viikkoina joukkojaan Ukrainan rajoille, ja lännessä pelätään Venäjän aikovan hyökätä. Ukrainan hallinnon mukaan venäläisjoukkoja on sen rajoilla sekä Venäjän miehittämällä Krimillä ja Itä-Ukrainan kapinallisalueilla noin 115 000. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on varoittanut Venäjää hyökkäämästä Ukrainaan.