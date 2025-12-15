Ukraina kertoi maanantaina useista onnistuneista iskuista Mustallamerellä ja Kaspianmerellä.
Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoo maan iskeneen onnistuneesti venäläiseen sukellusveneeseen Novorossijskissa Mustallamerellä.
Turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan sukellusvene sai suuria vaurioita eikä se ole enää toiminnassa.
Ukrainan sisäministeriön entinen neuvonantaja Anton Gerashtshenko julkaisi väitetyn videon iskusta viestipalvelu X:ssä.
Viestin mukaan isku tehtiin Ukrainan merenalaisilla drooneilla ensimmäistä kertaa historiassa. Gerashtshenkon mukaan tuhottu sukellusvene oli noin 400 miljoonan dollarin arvoinen.
Aiemmin maanantaina Ukraina kertoi osuneensa pitkän tähtäimen lennokeillaan Venäjän öljynjalostamoon Kaspianmerellä. Isku oli jo kolmas laatuaan viikon sisään. Ukrainan mukaan isku keskeytti öljyntuotannon.