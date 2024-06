Uhri löytyi pihalta verisenä, kaksi kiinni taposta epäiltynä: Poliisilla aavistus siitä, mihin Meri-Toppilan puukotus liittyy

Poliisi tutkii Meri-Toppilassa tapahtunutta puukotusta tappona ja on ottanut vuonna 1996 syntyneen miehen ja vuonna 1987 syntyneen naisen kiinni teosta epäiltynä.

– Tässä vaiheessa molempia epäillään taposta. Tapahtumien kulun tutkinta on kuitenkin niin alussa, että on vielä vaikea sanoa, mikä kummankin rooli on ollut, kertoo jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ilkka Riikola Oulun poliisin väkivaltarikostutkinnasta MTV:lle.