Uhkasivatko sudet tappaa paikalle tulleen Riku-koiran? Kokenut susitutkija arvioi karvat nostattavan kohtaamisen: "Koira menee liian lähelle" – katso itse videolta, mitä eläinten välillä tapahtui!

"Toinen susista näytti koiralle hampaita"

Kolmisen sataa sutta uransa aikana pannoittanut Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestari Seppo Ronkainen on tottunut toimimaan susien kanssa.

Tutkija: Sudet alistuvat heti

– Uros vetää häntänsä ihan tuonne jalkojen väliin, tavallaan se on sellaista alistumista.

– Koiralta on tavallaan virhe tehdä tuo äkkiliike. Jos vähän olisi ollut ärhäkkyyttä susiuroksella, se olisi voinut hyökätä.

Hietaniemen mukaan videomateriaalia kohtaamisesta on noin 15 minuutin verran, mistä on toistaiseksi julkaistu vain minuutin lyhyt kooste. Korpi Makasiini aikoo julkaista koko videon sivuillaan myöhemmin.

– Selvästi ne haluavat tilanteesta pois, niin kuin lähtevätkin. Uroksella on niin voimakkaasti häntä koipien välissä. Sitten jos (suden) häntä nousee ylös, silloin on eri toiminto päällä.

Sopuisat kohtaamiset ovat yleisiä

Tutkimusmestari kertoo, että esimerkiksi Ruotsissa on yleistä laittaa valjaskamera koirille metsästyksessä, ja muistikorteille on tallentunut monenlaisia kohtaamisia.

– On esimerkiksi sellaisia videoita, että koira ja susi leikkivät keskenään, hyppivät toisiaan vasten, hännät heiluu ja leikitään.

– Yksi pätkä on sellainen, joll on vastaava tilanne eli koira menee iholle suden lähelle, ja susi alistuu samalla tavalla kuin tuo (Korpi Makasiinin videon) uros. Kun susi lähtee pakoon, koira lähtee ärhäkkäästi perään, ja silloin susi pyörähtää ja sitten koiralle kävi huonosti. Susi on villieläin, ei se anna tulla liian iholle.