UFC-tähti Tracy Cortez riisui vaatteensa, mutta sekään ei riittänyt – turvautui poikkeukselliseen keinoon

Vapaaottelu-urallaan 11 kertaa voittanut ja kerran hävinnyt Cortez nousi ensin vaa'alle, mutta edes vaatteiden riisuminen ei riittänyt: puntari heilahti niukasti yli painoluokan rajan, joka on 126 paunaa, 57,2 kiloa muissa kuin titteliotteluissa. Cortez poistui näyttämöltä vain palatakseen takaisin.

– Ajattelin vain, että en ala empiä. Teemme mitä tahansa täytyy. Tämä on suuri mahdollisuus, Cortez sanoi ESPN:lle punnitustilaisuuden jälkeen.

Cortez, 30, on voittanut kaikki kuusi UFC:n alaisuudessa käymäänsä ottelua, mutta Namajunas asettaa hänelle toistaiseksi kovimman haasteen. Kahdesti kärpässarjaa alemman korsisarjan mestaruutta juhlinut Namajunas noteerataan UFC:n seitsemänneksi kovimmaksi naisottelijaksi kaikki painoluokat huomioon ottaen. Kärpässarjan listauksessa hän on kuudentena, Cortez on listan 11:s.