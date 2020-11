Tytti Tuppurainen Uutisextrassa: Valtio-omisteiset pörssiyhtiöt pahasti jäljessä hallituspalkkioissa – "Nesteen palkkiot ovat olleet ennallaan jo vuodesta 2008"

Palkkioiden oltava kilpailukykyiset

Yhteiskunnallinen keskustelu kääntyy herkästi vastaan, jos esitetään palkkioiden nostamista, ja tämä on vaikuttanut siihen, että poliitikot ovat jopa estäneet palkkioiden nostamista. Tuppuraisen mukaan nykyinen hallituksen on tarkoitus nostaa hallituspalkkioita.

– Meillä on yksimielisesti valtioneuvostossa hyväksytty valtion omistajaohjauksen periaatepäätös, jossa on todettu, että hallitusten palkkiot on oltava kilpailukykyisiä. Mutta en usko, että pörssiyhtiöissäkään kun on kysymyksessä valtioenemmistöomisteinen tai sellainen yhtiö, jossa valtiolla on määräävä asema, koskaan yletään sinne markkinoiden kärkitasolle saati markkinajohtajaksi.