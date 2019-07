Työllisyysaste pysynyt paikallaan koko alkuvuoden – kesäkuun lukema oli 72,5 prosenttia

Trendisarjassa työllisyyden kehityksestä on puhdistettu kausivaihtelu ja satunnainen vaihtelu. Työllisyysasteella mitataan työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä.

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki vahvistaa, että työllisyyskehitys on käytännössä pysähtynyt. Hän pitää lukemia odotettuina, sillä taloudessa ei ole tapahtunut kehitystä suuntaan tai toiseen vieviä muutoksia.

– Ainoa järkevä johtopäätös on, että se trendinomainen nousu, mikä on kahden viime vuoden ajan ollut, on pysähtynyt, Kotamäki sanoo.