Twerkkaaja Tinze kertoo, millaista on irtautua väkivaltaisesta parisuhteesta: "Niin paljon stigmaa ja niin paljon häpeää"

Twerk-tanssija Tia-Maria Sokka eli Tinze on tullut tunnetuksi energisenä ilopillerinä, joka ei häpeile kehoaan. Twerkkaus on tanssityyli, jossa pääpaino on alavartalon liikkeissä. Fyysisesti vaativassa lajissa omaa seksikkyyttä ja valovoimaa tuodaan näyttävästi esille, kun takapuolta hytkytetään pienissä vaatteissa.

Twerkkauksesta on puhuttu naisten voimauttajana, ja vaikka se on seksuaalisesti provosoivaa, valta on naisen itsensä käsissä. Laji on auttanut myös Tinzeä hyväksymään itsensä ja kehonsa. Hän ei nimittäin aina ole huokunut itsevarmuutta – päinvastoin.

Tinze on kertonut julkisuudessa eläneensä väkivaltaisessa suhteessa. Monesti lähisuhdeväkivallan uhrin on vaikea hakea apua häpeän ja syyllisyyden tunteiden vuoksi. Näin oli myös Tinzen kohdalla.

– Siihen liittyy niin paljon stigmaa ja niin paljon häpeää. Sä kelaat, että tää syy on ollut mussa. Että mä olen sanonut liikaa, käyttäytynyt väärin tai ollut liikaa, Tinze sanoo.

Irtautuminen väkivaltaisesta suhteesta oli hänelle vaikea prosessi.

– Siinä mene tosi pitkään ennen kuin pystyt itsellesi myöntämään, mitä on tapahtunut – saatika lähipiirille tai julkisesti puhumaan.

Haastattelussa Tinze kertoi myös musiikillisista tavoitteistaan ja kehosuhteestaan – katso keskustelu yllä olevalta videolta.

Häpeä voi estää lähtemästä väkivaltaisesta suhteesta

Tinze toivoo voivansa esimerkillään rohkaista lähisuhdeväkivallasta kärsiviä hakemaan apua, jotta tuhoisasta suhteesta olisi mahdollista päästä pois. Väkivalta alkaa usein kiusaamisella, alistamisella tai halveksunnalla ja voimistuu vuosien edetessä. Tällaisessa suhteessa eläminen on riski uhrin hyvinvoinnille.

Häpeä ja pelko voivat estää uhria lähtemästä väkivaltaisesta suhteesta. On tärkeä muistaa, ettei asian kanssa ole yksin ja että apua on saatavilla. Eroon liittyvistä ajatuksista voi keskustella nimettömänä Rikosuhripäivystyksessä, jossa on mahdollsta tehdä myös käytännön turvasuunnitelma eron varalle.

Väkivaltainen käyttäytyminen harvemmin loppuu itsestään, mutta on tärkeä tietää, että väkivallasta voi myös selviytyä. Perjantaina 25.11. vietetään kansainvälistä teemapäivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Mitä on taloudellinen väkivalta parisuhteessa? Alla olevalla videolla kerrotaan, mistä lähisuhdeväkivallan muodon tunnistaa.