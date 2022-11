Tv-tähti Jay Leno pääsi sairaalasta – kuvat paljastavat vakavat palovammat

Grossman on tunnettu palovammojen asiantuntija ja Lenoa hoitaneen sairaalan lääketieteellinen johtaja.

Sairaalan lausunnon mukaan Leno haluaa kertoa kaikille, miten kiitollinen hän on saamastaan hoidosta ja kaikista toivotuksista.

Leno tunnetaan parhaiten hänen isännöimästään The Tonight Show -ohjelmasta. Hän juonsi ohjelmaa 1992–2009 sekä 2010-2014. Hän on juontanut myös omaa nimeään kantavaa The Jay Leno Show -talk show’ta. Niin ikään hänet tunnetaan rakkaudestaan autoihin: hän omistaa arviolta 180 autoa ja 160 moottoripyörää.