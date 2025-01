Tv-sarjoista tuttu talousrikollisuus rantautui Suomeen

Rikosten tekemisessä auttava kirjanpitäjä tai verokonsultti saattavat kuulostaa televisiosarjoista tutulta asetelmalta. Talousrikoksiin, kuten vaikkapa rahanpesuun liittyvä ilmiö on kuitenkin totisinta totta myös Suomessa.

Apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo MTV Uutisille, että ammattimaisissa avustajissa on nimenomaan kyse siitä, että hyvää osaamista ja pätevyyttä omaavat tahot auttavat tekemään erilaisia vero- ja muita talousrikoksia.

– Tekijöiden kirjo on todella laaja – kirjanpitäjistä ihan finanssisektorin toimijoihin, jotka vaikka sitten rahoittamalla tällaisia keinotekoisia yritysrakennelmia mahdollistavat näiden rikosten tekemisen.

Valsi kertoo, että rahanpesu tai veronkierto näyttäytyvät arjessa esimerkiksi siten, että yrityksiä saatetaan perustaa väärien identiteettien pohjalta.

– Perustetaan yrityksiä ihan puhtaasti rikostentekovälineiksi. Tai voi olla että sitä yritystä käytetään niin, että sillä on ihan oikeata liiketoimintaa, mutta siinä sivussa pestään laittomia varoja.

Valsin mukaan on ollut havaittavissa trendi, että talousrikokset ovat monimutkaistuneet ja kansainvälistyneet.

Lue myös: Lähes 2 000 Suomessa toimivaa yritystä kytkeytyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Valsin mukaan osa teoista on ollut täysin tietoista, kuten porsaanreikien etsimistä verolainsäädännöstä. Toisaalta mukana on ollut myös passiivista avustamista, jossa asiantuntija ummistaa silmänsä tai ei ymmärrä, minkälaisessa toiminnassa todellisuudessa on mukana.

1:08 Mies otti vastaan rahanpesutarjouksen - pian hänen tilillään oli puoli miljoonaa euroa.