Tv-kanavilla katkoksia tiistaina – toimi näin

Tiistaina 19.11.2024 tv-kanavilla on odotettavissa katkoksia kaikkialla Suomessa klo 10 ja 15 välillä, kun Digita tekee maanlaajuisessa antenni-tv-verkossaan kanavanumerointimuutoksen osana HD-siirtymää.

Kanavanippu E:n kanavilla (MTV Sub, Liv, Jim, Alfa, One Way TV ja Iskuri.net) katkosten odotetaan kestävän 10–30 minuuttia. Muiden kanavanippujen kanavilla katkokset ovat lyhyempiä, Digita kertoo tiedotteessaan.