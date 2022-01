Tykkylumen katkomien sähköjen palauttaminen kestää myöhäiseen iltaan – luvassa voi olla vielä lisää sähkökatkoja

Tilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Iltapäivällä kahden jälkeen oli Energiateollisuuden mukaan lähes 800 sähkötöntä asiakasta. Vielä aamulla kahdeksan jälkeen oli runsaat 4 000 sähkötöntä asiakasta lähes 50 kunnan alueella, ilmeni Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

– Keskiviikon ja torstain välisenä yönä syntyneet sähkönjakeluhäiriöt on korjattu arviolta iltaan mennessä, Kajave kertoo tiedotteessaan.

Lisää sähkökatkoja voi ilmetä lähipäivinä

Kainuun alueella on ollut korjaustöissä nelisenkymmentä asentajaa ja kymmenkunta metsuria. Häiriöiden havainnoinnissa on apuna käytetty sahaushelikopteria. Sitä käytetään lumen painamien oksien poistamisessa sähkölinjojen päältä. Kopteria on käytetty apuna ainakin Suomussalmella.