Tuuli teki perinteisen tempun Kalajoella: ”Trampoliini lähti reissuun”

Ylivieskan päivystävä palomestari Jarmo Mustapää Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille, että päivä on sujunut suhteellisen rauhallisesti kovista tuulenpuuskista huolimatta.

– Kalajoella on ollut tänään yksi vahingontorjuntatehtävä ja Raahessa kolme.

Mustapää toteaa, että ihmisiä on tiedotettu hyvin tiedossa olleesta rajummasta säästä.

Huomenna on myös luvattu kovaa puhuria ympäri maata. Mustapää toteaa, että tilanteeseen ei ole tarvinnut ennakolta suuremmin varautua, sillä pelastuslaitos on jo lähtökohtaisesti kriisinhallintaorganisaatio, ja välineistö on kunnossa.