Katso pysäyttävät kuvat: Puu rysähti keskelle kerrostalon pihaa – näin myrsky on runnellut Helsinkiä

– Tässä on iltapäivä ajettu tiukkaan tahtiin. Vahingontorjuntatehtäviä on ihan reippaasti ollut tarjolla tällä hetkellä. On ollut myrskyn aiheuttamaa puun kaatumista ja sitten on vähän kattopeltiä lennellyt, kertoo päivystävä palomestari Timo Ustinov MTV Uutisille.