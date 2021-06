Näin ukkosmyräkkä riepotteli Oulua: Puita kaatui keskellä kaupunkia – pelastuslaitoksella oli lyhyessä ajassa sata tehtävää

– Siitä oltiin saatu varoituksia jo eilen, että tällainen rintama on lähestymässä. Epävarmuus oli siinä, että kuinka voimakas se on. Tämä oli poikkeuksellisen voimakas ja lyhytkestoinen.

Kattopeltejä irtosi

– Pääosa tehtävistä on ollut puiden kaatumisia. Kattopeltejä on myös irronnut ja vesivahinkoja tullut, Hintikka kertoo.

– Tällä hetkellä tiedossamme on, että kahdessa eri tapauksessa on puu kaatunut ihmisen päälle.

– Henkilövahinkojen vakavuudesta ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta niitä on sattunut. Ensihoito on ollut hälytettynä näihin tehtäviin.

– Ympäristökunnista on myös tullut muutama yksikkö. Tällä hetkellä yksiköt ovat riittäneet, mutta tehtäviä on jonossa. Tähän mennessä on ollut noin sata tehtävää.