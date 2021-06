Raju ukkosmyrsky iski Ouluun: Puita kaatunut, roska-astia lentänyt, sireenit soivat – pelastuslaitos ei ehdi edes kommentoimaan kiireen keskeltä

Alueella salamoi, ukkonen jyrisi ja vettä satoi kaatamalla. Pelastuslaitos on saanut hälytyksiä pitkin iltapäivää ainakin Oulun Kirkkokadulle, Isokadulle, Kaapelitielle ja Hallituskadulle. Oulun Sonnisaaressa on myös ollut "ihmisen pelastamiseen puristuksista" liittyvä tehtävä.

MTV:n tavoittama oululainen kertoo, että myrsky on kaatanut puita kaupungissa. Myös isokokoinen roska-astia on lentänyt parkkipaikalle.

Pahin myrsky ohi nopeasti

Pelastuslaitos on ilmoittanut useista pelastustehtävistä rajuilman puhkeamisen jälkeen. Uusikadulla ja Hallituskadulla Oulun keskustassa on annettu hälytys keskisuuresta vahingontorjunnasta ja puolestaan Aitaniityssä on käynnissä ihmisen pelastaminen puristuksista.