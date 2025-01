Nyt avautuu TUTOsta kohupotkut saanut kiekkopomo

TUTOn toimitusjohtajan pestistä potkut saanut Kimmo Hollmén kommentoi kohtaloaan viestitse MTV Urheilulle. TUTOn hallitus vapautti toimitusjohtajan tehtävistään sen jälkeen, kun Jääkiekkoliiton lisenssikomitea kertoi langettaneensa turkulaisseuralle sakot ja pistevähennyksen useista lisenssiehtojen rikkomuksista.

Lisenssikomitea julkaisi TUTOn rangaistuksen tiistaina iltapäivällä. Vain reilua tuntia myöhemmin seura kertoi vapauttaneensa toimitusjohtaja Hollménin tehtävistään. TUTOn sanktiot johtuvat muun muassa Urheilijaturvan vakuutusmaksujen laiminlyönnistä, lakisääteisen vakuutuksen palkkasummien ja maksujen suorittamisen ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta ja lisenssiehtojen kilpailusääntöjen rikkomisesta.

Lähtöpassit saanut Hollmén vastasi MTV Urheilun haastattelupyyntöön viestitse. Hän alleviivaa ottavansa asiasta viime kädessä vastuun.

– Yhtiön hallinnosta ja taloudesta vastaa hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja toki toimitusjohtaja kantaa vastuuta operatiivisen toiminnan pyörittämisestä ja mm. taloushallinnosta, Hollmén kertoo lausunnossaan.

Turkulaisseuran kovan ratkaisun myötä TUTO Hockey Oy:n johtamisesta vastaavat tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää ja operatiivinen johtaja Toni Arppe.

Hollmén ei ota tarkemmin kantaa tiistaina uutisoituihin epäselvyyksin. Hän toimi myös TUTOn tytäryhtiön Kupittaan Palvelu Oy:n toimitusjohtajana. Myös tämä pesti on irtisanottu.

– Jos olisin nyt itse irtisanoutunut, se osoittaisi luovuttamista ja pakoon lähtemistä. Olen edelleen valmis tekemään työtäni tunteja laskematta, mutta hallitus on katsonut toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisen olevan oikea ratkaisu, ja tähän hallituksella on täysi oikeus.

Vajaat kaksi vuotta tehtäviä seurassa hoitanut Hollmén kuvailee aikaansa raskaaksi.

– Glamour on kuitenkin ollut kaukana ja työtä on riittänyt aamusta yöhön. Kahden firman vetovastuu ja kehittäminen on ollut myös kuluttavaa ja tilannetta ei ole helpottanut menneiden vuosien taakat rasittamassa nykyhetkeä, Hollmén viestii MTV Urheilulle.