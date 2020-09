Tutkimus: Sanomalehtiin luotetaan – nuorista aikuisista lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää luotettavana

Sanomalehdet ovat vahvistaneet asemaansa luotettavimpana mediana. Erityisesti luotettavuus on kasvanut 18–24-vuotiaiden keskuudessa. Tiedot ilmenevät Sanomalehtien Liiton teettämästä tutkimuksesta.

Googlen, sosiaalisen median, tubettajien ja blogien luotettavuus koko aikuisväestössä on edelleen alhainen, yleensä muutamien prosenttien paikkeilla. Medioiden luotettavuutta on tutkittu osana IRO Researchin Tuhat suomalaista -tutkimusta. Haastateltavia oli tuhat. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.