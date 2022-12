Tutkimus: Jo yli kolmasosa naisista sijoittaa – luottavat yhä sijoituskykyihinsä miehiä vähemmän

Yhä suurempi osa naisista sijoittaa, kertoo Danske Bankin teettämä Taloudellinen mielenrauha 2022 tutkimus. Ero naisten ja miesten sijoittamisessa on kaventunut, mutta miehet sijoittavat yhä selkeästi naisia enemmän.

Sijoittavien miesten ja naisten osuuden ero on siis kaventunut neljässä vuodessa 12 prosenttiyksiköstä yhdeksään.

– Olemme iloisia, että naiset ovat alkaneet vaurastua entistä enemmän. Toivomme kuitenkin näkevämme myös jatkossa lisää naissijoittajia, sillä se on yksi hyvä tapa rikkoa lasikattoa lompakossa eli parantaa naisten heikompaa taloudellista asemaa, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo tiedotteessa.

Naisista kolme neljäsosaa sijoittaa luodakseen itselleen taloudellisen puskurin, kun taas miehistä se on syynä kahdelle kolmesta. Miehissä on enemmän niitä, joille sijoittaminen on ensisijaisesti harrastus.