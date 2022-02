Tutkijat löytäneet uuden eksoplaneetan aivan naapuristamme?

Proxima Centaurilta on jo aiemmin tehty yksi vahvistettu planeettahavainto (Proxima b) ja toinen vahvistamaton havainto (Proxima c).

Tuore havainto mahdollisesta kolmannesta planeetasta tehtiin Chilessä sijaitsevalla Very Large Telescope -teleskoopilla. Havainnossa käytettiin apuna ESPRESSO-instrumenttia. Kyseessä on lyhennelmä melkoisesta sanahirviöstä: Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observation.