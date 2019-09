Tutkijat erikoisen projektin kimpussa: Yön pimeydessä piilee keino tuottaa puhdasta energiaa – uusi laitteisto hyödyntää lämpötilaeroja

Taivaalta voi saada sähköä yölläkin. Tiedelehti Joulessa on kuvattu järjestely, jossa yksinkertaisella laitteistolla sähköä syntyy led-lampun tarpeisiin.

Ilmiö havaittu jo 1800-luvulla

Stanfordin yliopiston tutkijat rakensivat yksinkertaisen laitteiston, jossa on kaksi alumiinilevyä. Ylempi levy on päällystetty mustalla maalilla. Ylempi levy on viileämpi kuin ympäröivä ilma ja alempi alumiinilevy.