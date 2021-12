Tutkija: Amerikkalaishävittäjän valinta merkitsee jatkuvuutta Suomen linjassa: "Todennäköistä, että yhteistyö lisääntyy"

Yhdysvaltalaiskoneen valinta ei itsestään selvää

– Viime päivien vuotojen perusteella oli syytä odottaa, että F-35 on Suomen valinta, mutta en missään nimessä sanoisi, että tämä oli etukäteen selvä valinta. HX-hanke on oikeasti ollut kilpailu, jossa on oikeasti selvitetty, mikä on Suomen kannalta paras vaihtoehto. Monen vuoden työn tulokset ovat nyt selvillä.