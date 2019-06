Turun taivaalla nähdään viikonloppuna hävittäjiä, taitolentoa ja Suomen vanhin lentävä kone – Ilmailuliiton satavuotisjuhlissa vieralevat muun muassa F35-hävittäjä ja valtavasta tutkastaan tunnettu Naton lentävä komentokeskus

Näytöksessä esiintyy Suomen vanhin lentävä kone, Turun Lentokerhon Klemm. Toisen maailmansodan aikaisista koneista mukana on muun muassa useita Messerschmitt Bf 109 -koneita. Näytökseen osallistuvat ilmavoimat, maavoimien ilmailu sekä Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivue.

Suurin ilmassa nähtävä kone on Finnairin Airbus 350 -matkustajakone. Maanpinnalla yleisön nähtävänä on myös Naton E-3A AWACS -tutkavalvontakone. Kone on Nato-maiden lentävä komentokeskus, josta johdetaan ilmaoperaatioita. Sen tunnistaa valtavasta lautasmaisesta tutka-antennista koneen katolla.