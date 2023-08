Turun keskustassa puukotus – uhri toimitettu sairaalaan

Yhtä henkilöä on puukotettu Brahenkadulla Vähätorin nurkalla ja hänet on toimitettu sairaalaan.#Poliisi on ottanut yhden epäillyn kiinni. Asiassa tutkitaan tapon yritystä.



Rikoksesta tiedotetaan lisää tutkinnanjohtajan toimesta aikaisintaan keskiviikkona.