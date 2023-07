Linja-auto ja neljä henkilöautoa kolaroivat Helsingissä, liikenne poikki

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä onnettomuudesta Nordenskiöldinkadulla jäähallin kohdalla. Osallisena on ollut linja-auto ja neljä henkilöautoa. Liikenne on poikki Nordenskiöldinkadulla Pasilan suuntaan. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.