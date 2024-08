Kiteellä varoitetaan palaneesta rakennuksesta

Kiteen keskustassa on palanut rakennus. Pelastuslaitos on ollut yhteydessä lähistöllä sijaitseviin työpaikkoihin ja kouluun, sillä palanut rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla ja monen koululaisen koulumatkalla. 🚫 Rauniolle meneminen on ehdottomasti kielletty. pic.twitter.com/tNIdONXaBJ